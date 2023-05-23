Россияне сообщили о проблемах с доступом к иностранным интернет-ресурсам

Ноутбук. Иллюстративное фото: Pexels

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" сообщил о трудностях с доступом пользователей к некоторым иностранным интернет-ресурсам, передает РИА Новости.

Компания "Ростелеком", предоставляющая в России услуги широкополосного доступа в Интернет, сотовой и телефонной связи и интерактивного ТВ, сообщила о проблемах с доступом к ряду зарубежных интернет-ресурсов.

По сообщению издания, сбои объяснили техническими проблемами на одной из европейских площадок обмена трафиком.

"Подключены резервные международные каналы связи. Сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сбои пожаловались жители ряда регионов России. Но больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По данным на Downradar, за последние сутки было зафиксировало 863 отчета от пользователей из Москвы, 241 – из Новосибирска, 221 отчет – из Санкт-Петербурга.

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций, говорится на официальном сайте провайдера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2021717-rossiyane-soobschili-o-problemah-s-dostupom-kinostrannym-internet-resursam/