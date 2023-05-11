Виновнику взлома Twitter 2020 года грозит 70 лет тюрьмы

Логотип Twitter. Иллюстративное фото: Kena Betancur / VIEW press / Getty Images

Гражданин Великобритании, экстрадированный в США в прошлом месяце, признал себя виновным в причастности к одному из крупнейших взломов в истории социальных сетей. Речь идет о взломе Twitter в 2020 году, передает BBC.

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Взлом Twitter в 2020 году затронул более 130 учетных записей, включая аккаунты Барака Обамы и Джо Байдена. 23-летний Джозеф Джеймс О'Коннор, известный как PlugwalkJoe, признал себя виновным в хакерских атаках, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 70 лет. Данный взлом был частью крупномасштабной аферы с биткоинами.

О'Коннора экстрадировали из Испании в США в апреле 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в том, что он взламывал учетные записи в Twitter, публиковал от имени владельцев аккаунтов твиты с просьбой пополнить биткоин-кошелек. Подписчикам обещали, что позже они смогут удвоить свои вложения.

Помимо О'Коннора обвинение в мошенничестве было предъявлено еще троим людям. Грэм Иван Кларк из США, которому на момент аферы было 17 лет, признал себя виновным в 2021 году. Ниме Фазели из Флориды и Мейсону Шеппарду из Великобритании также были предъявлены обвинения в федеральных преступлениях.

Помощник генерального прокурора США Кеннет Полит-младший в своем заявлении назвал действия О'Коннора вопиющими и злонамеренными. По данным помощника прокурора, действия О'Коннора нанесли жертвам не только материальный, но и значительный эмоциональный вред.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2019926-vinovniku-vzloma-twitter-2020-goda-grozit-70-let-tyurmy/