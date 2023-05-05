TikTok даст крупным издательствам доступ к новому рекламному инструменту

TikTok. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

TikTok даст создателям контента доступ к новому рекламному инструменту. Он позволит крупным издательским домам получать доход от рекламы в соцсети. Это важный шаг для компании, которая исторически была ориентирована на независимых создателей контента, передает The Wall Street Journal.

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Продукт Pulse Premiere представляет собой новое ответвление программы TikTok Pulse, которая позволяет привилегированной группе авторов получать половину дохода от видеорекламы, которая появляется сразу после их публикаций в TikTok. Новый продукт будет предполагать льготные условия для учетных записей некоторых издательских домов. Таких, как Condé Nast,BuzzFeed и NBC. Благодаря этому инструменту эти организации смогут продвигать свой контент. В том числе, по рекламным контрактам.

Возможность продавать рекламу в самой популярной социальной сети появилась ровно тогда, когда издательства пытаются справиться со сложными экономическими ситуациями, сокращением расходов и увольнениями. Для TikTok это является еще одной возможностью получить доход от платформы и наладить отношения компании с рекламодателями и издателями.

"Речь идет о том, чтобы диверсифицировать наш портфель", — сказал Рэй Цао, глобальный руководитель стратегии монетизации продуктов в TikTok.

Новый продукт также запускается на фоне того, что соцсеть может быть заблокирована в США, поскольку администрация президента Джо Байдена опасается, что TikTok может передавать данные американцев китайскому правительству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2019354-tiktok-dast-krupnym-izdatelstvam-dostup-k-novomu-reklamnomu-instrumentu/