Meta вновь обвинили в нарушении прав пользователей на конфиденциальность в США

Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Федеральная торговая комиссия США (FTC) пытается запретить Meta, материнской компании Facebook и Instagram, монетизировать данные детей и еще больше ограничить использование технологии распознавания лиц, передает Financial Times.

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Комиссия призывает к полному запрету для Meta на коммерциализацию данных, которые компания собирает от пользователей младше 18-летнего возраста. В том числе, с помощью продуктов виртуальной реальности.

Еще в 2020 году FTC утверждала, что компания нарушает данные конфиденциальности.

"Facebook неоднократно нарушала свои обязательства в части конфиденциальности данных пользователей. Безрассудство компании ставит под удар маленьких пользователей. Поэтому компания должна ответить за свои неудачи", — говорилось в заявлении Сэмюэля Левина, директора бюро по защите прав потребителей FTC.

Согласно приказу, Meta должна была заплатить штраф в размере 5 млрд долларов и проверить все свои текущие и новые проекты на конфиденциальность.

В мае 2023 года FTC заявила, что, по данным независимого оценщика, выявлено несколько недостатков и пробелов в работе системы конфиденциальности компании. Теперь Meta обвиняют в том, что компания вводит родителей в заблуждение относительно того, насколько хорошо они могут контролировать деятельность детей в приложении Messenger Kids.

Предполагается, что новые меры по защите конфиденциальности будут применяться к Facebook и всем сопутствующим сервисам, а также к WhatsApp, Instagram и Oculus.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2019351-meta-vnov-obvinili-v-narushenii-prav-polzovateley-na-konfidentsialnost-v-ssha/