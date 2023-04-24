На предложение депутатов запретить ТikTok ответили в МИОР

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Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов в кулуарах КМО прокомментировал предложение депутатов мажилиса запретить в Казахстане соцсеть ТikTok, передает корреспондент NUR.KZ.

Евгений Кочетов заявил, что на сегодня речи о запрете данной соцсети нет.

"В позиции министерства слово "запретить", и, допустим, какой-нибудь информационный ресурс или ТikTok – это вообще не тождественные понятия. Мы, наоборот, за то, чтобы все активно обсуждалось, применялось с использованием различных инструментов социальных сетей", – добавил спикер.

Между тем, по его словам, МИОР выступает за соблюдение законов страны.

"Важная ремарка – за соблюдение законности. То есть если в рамках обсуждения тех или иных вопросов, в том числе в ТikTok, становится вопрос нарушения закона, мы обязаны как минимум на это активно реагировать в рамках тех инструментов, которые есть.

Поэтому еще раз, резюмируя ответ на ваш вопрос, могу сказать, что мы о запрете вообще никогда речи не ведем. Мы за то, чтобы все действовало в рамках действующих нормативно-правовых актов", – резюмировал вице-министр.

Напомним, ранее депутат мажилиса Аманжол Алтай предложил запретить TikTok для детей и подростков в Казахстане. Он призвал призвал родителей лучше следить за своими детьми и не отдавать их во власть социальных сетей.

Добавим, что TikTok, согласно официальному сайту компании, – платформа для создания и просмотра коротких видео, принадлежащая пекинской компании ByteDance. Приложение появилось в 2016 году.

Головные офисы TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Кроме того, у TikTok есть представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Дублине, Париже, Берлине, Дубае, Джакарте, Сеуле и Токио.

Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран и является одним из самых популярных приложений во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2018067-na-predlozhenie-deputatov-zapretit-tiktok-otvetili-v-mior/