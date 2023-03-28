Малоизвестный сайт Rumble собирается составить конкуренцию YouTube

Rumble. Фото: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images

Девин Нуньес, исполнительный директор соцсети Дональда Трампа Truth Social, продвигает интернет-платформу Rumble, которая призвана "стать домом для всех, кого заблокировали в YouTube и Twitter". По словам Нуньеса, "новый интернет" должен придерживаться идей свободы слова, передает BBC.

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В 2021 году экс-президент США Дональд Трамп создал компанию Trump Media and Technology Group, которая разрабатывала собственное приложение Truth Social. Эту компанию возглавил сторонник Трампа Девин Нуньес. Сейчас Нуньес заявляет, что пришло время показать известным технологическим гигантам, что у них есть конкуренты. Однако эти идеи опираются не на развитие Truth Social, а на работу относительно неизвестной канадской компании Rumble.

Rumble начал свою деятельность в 2013 году как веб-сайт для стримов. Это остается основным направлением деятельности компании, однако в последние годы Rumble расширилась до веб-хостинга, который предлагает вычислительные услуги для таких компаний, как Truth Social. При этом компания открыто заявляет, что в один прекрасный день собирается составить серьезную конкуренцию Google и Facebook, поскольку будет выступать против цензуры, которая существует в этих компаниях.

В настоящее время в Rumble уже создают каналы те пользователи, которые были заблокированы в YouTube. Сейчас Rumble находится в авангарде так называемых "альтернативных технологий", интернет-провайдеров и социальных сетей, которые, по словам критиков, популярны среди сторонников теорий заговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2014169-maloizvestnyy-sayt-rumble-sobiraetsya-sostavit-konkurentsiyu-youtube/