Создатели Instagram продвигают новое новостное приложение

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Создатели Instagram продвигают идею новой социальной сети. Приложения с новостями, которое будет подбирать для человека релевантные новости, исходя из его предпочтений и интересов. Создатели уверены, что данная идея будет иметь успех у пользователей, передает Bloomberg.

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Когда Кевин Систром и Майк Кригер создали приложение, которое в дальнейшем стало самой популярной соцсетью в мире, в основе этого проекта лежала функция бесплатных фильтров, которые улучшали внешний вид снимка. Позднее в приложение были добавлены функции соцсети, которые превратили Instagram в один из самых успешных потребительских продуктов всех времен.

В 2012 году Систром и Кригер продали Instagram технологическому гиганту Facebook, но оставались частью компании. Однако со временем они вышли из проекта из-за разногласий с Марком Цукербергом. Систром и Кригер уверены: успешный проект всегда начинается с одной полезной функции, которую в дальнейшем можно масштабировать и сделать приложение незаменимым для человека. Ведь Instagram изначально скачивали исключительно ради фильтров.

Сейчас создатели Instagram работают над приложением для чтения новостей под названием Artifact. Идея приложения состоит в персонализированной ленте новостей, подобранной под каждого пользователя персонально. Приложение просит пользователей читать не менее 25 новостей в неделю, чтобы оно могло еще лучше персонализировать предложения.

Со временем в Artifact должны появиться функции социальной сети, благодаря которой люди смогут обмениваться новостями и обсуждать самые интересные статьи. По словам разработчиков, они планируют действовать по той же схеме, по которой создали Instagram: запуск простого и полезного инструмента и дальнейшее масштабирование проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2012416-sozdateli-instagram-prodvigayut-novoe-novostnoe-prilozhenie/