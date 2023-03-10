Функция публикации коротких видео от артистов появилась в Spotify

Spotify. Иллюстративное фото: pixabay.com

Музыкальное приложение Spotify запустило функцию публикаций коротких видео, подобных тем, которые есть в TikTok и YouTube Shorts. Шведская музыкальная компания хочет, чтобы пользователи находили новых любимых исполнителей не на сторонних сервисах, а внутри самого Spotify, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Шведская музыкальная компания представила новую функцию своего приложения, цель которой — рекомендовать пользователям музыку, подкасты и аудиокниги с помощью коротких клипов, наподобие тех, что публикуются в TikTok и YouTube Shorts. Короткие клипы, сгенерированные алгоритмически, либо смонтированные самим исполнителем или подкастером, предназначены для того, чтобы побудить пользователей сохранять музыку и подкасты для дальнейшего прослушивания.

По словам сопрезидентов Spotify Густава Сёдерстрёма и Алекса Норстрёма, момент, когда пользователи впервые слышат песню, которая в дальнейшем станет их любимой, является тем самым фактором, который позволяет платформам удерживать аудиторию.

Ранее компании удалось извлечь выгоду из популярности TikTok: Spotify специально предлагала пользователям песни, которые сейчас являются вирусными. Однако сейчас приложение стремится не копировать тренды из других платформ, а формировать их самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2012235-funktsiya-publikatsii-korotkih-video-ot-artistov-poyavilas-v-spotify/