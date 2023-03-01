Пользователи LinkedIn пострадали от наплыва мошенников

LinkedIn. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

Пользователи профессиональной социальной сети LinkedIn пострадали от наплыва мошенников. Злоумышленники изображают из себя рекрутов и пытаются воспользоваться тенденцией к удаленной работе, а также массовыми сокращениями в технологическом секторе, передает Financial Times.

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Соискатели, которые ищут работу через LinkedIn, теряют деньги из-за мошенников, которые выдают себя за рекрутов, помогающим людям найти хорошую позицию.

"Конечно, мошеннические схемы стали более изощренными. Они создают отдельные сайты, которые якобы принадлежат компании. У них есть специально обученные люди, которые отвечают на звонки соискателей. И эти ответы выглядят вполне профессионально", — говорит вице-президент по управлению продуктами LinkedIn Оскар Родригес.

Социальная сеть заявила о блокировке десятка миллионов фальшивых учетных записей. При этом регулирующие органы США предупредили об увеличившихся фактах мошенничества в профессиональной среде.

По данным LinkedIn, мошенники создают отдельные сайты, которые якобы принадлежат реальным компаниям. Соискатели вводят туда свои данные, после чего злоумышленники продают эти данные. Некоторые требуют от соискателей оплаты за обучение, которое те должны пройти, прежде чем приступят к работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2011133-polzovateli-linkedin-postradali-ot-naplyva-moshennikov/