Сбои в работе сервисов Microsoft и других крупных компаний наблюдались по всему миру

Логотип Microsoft. Иллюстративное фото: pexels.com

Российские пользователи иностранных сервисов и приложений сообщили о проблемах в их работе. Сотрудники редакции NUR.KZ также обратили внимание на сбои – оказалось, что они наблюдались не только в Казахстане и России, но и в других странах.

Сегодня, 25 января, наблюдались сбои в работе приложений и сервисов некоторых компаний, в том числе Microsoft и Apple. Сотрудники NUR.KZ отметили проблемы с программой Skype (Microsoft).

"Мы обнаружили потенциальную проблему с сетью и проверяем данные телеметрии, чтобы определить следующие шаги по устранению неполадок", – говорится в сообщении на официальной странице Microsoft 365 Status в Twitter.

Позже разработчики сообщили, что откатили назад изменение сети, которое, по их мнению, повлияло на сбои в работе.

По данным сервиса Downdetector, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии веб-сайтов и приложений, большое количество сообщений о сбоях отправляли пользователи сервисов Microsoft – мессенджера Teams и электронной почты Outlook.

Отмечается, что данные Downdetector основаны на пользовательских отчетах о проблемах со всего Интернета.

График отчетов о сбоях Microsoft Teams. Скриншот: downdetector.com

График отчетов о сбоях Outlook. Скриншот: downdetector.com

При этом в России, как пишет издание Life, многие пользователи пожаловались на ошибки с доступом к магазину приложений App Store. Кроме того, жалобы поступали на работу других сервисов компании Apple, а также приложения Steam.

По данным РБК, некоторые пользователи пожаловались на сбои в работе приложений Booking и Turkish Airlines. Также наблюдались сбои в работе PlayStation Network и Roblox.

Отмечается, что с VPN указанные сервисы работали в обычном режиме. Часть пользователей заявила, что сервисы работают стабильно.

В Telegram-канале "Лентач" появилась информация о том, что проблемы наблюдаются и на сайтах Microsoft, Playstation, Xbox и EA.

На данный момент сбоев не наблюдается. На это обратило внимание РИА Новости, по информации которого перебои длились около получаса.

Позже в Telegram-канале "Лента дня" сообщили, что, по информации Роскомнадзора, иностранные сервисы и сайты были недоступны из-за сбоя в зарубежной сети.

Также на сайте Downdetector сообщалось о проблемах в работе игры Minecraft, платформы Xbox Live и других.

График отчетов о сбоях в Minecraft. Скриншот: downdetector.com

График отчетов о сбоях на платформе Xbox Live. Скриншот: downdetector.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2006732-sboi-v-rabote-app-store-steam-a-takzhe-servisah-microsoft-nablyudalis-po-vsemu-miru/