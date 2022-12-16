Сенат США хочет запретить чиновникам скачивать TikTok на служебные смартфоны

Tik-Tok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сенат США принял законопроект о запрете использования TikTok на служебных устройствах американских федеральных служащих. По мнению сенаторов, китайская соцсеть может представлять угрозу безопасности США, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Законопроект, запрещающий федеральным служащим загружать или использовать TikTok на правительственных устройствах, был единогласно принят в Сенате США. Теперь документ должен быть одобрен Палатой представителей и отправиться на подпись к президенту. После этого он станет законом. Аналогичный проект уже был принят Сенатом на предыдущем заседании Конгресса, однако он так и не дошел до Палаты представителей.

Данная инициатива была выдвинута, поскольку официальные лица США и законодатели обеих партий обеспокоены по поводу владельца TikTok, пекинской компании ByteDance. Всего за пять лет приложение, позволяющее пользователям публиковать короткие видеоролики с музыкой, превратилось в феномен поп-культуры. TikTok является самым популярным приложением в мире. Им пользуются две трети американских подростков.

В TikTok неоднократно заявляли, что соцсеть не делится данными пользователей США с правительством Китая и не собирается делать это, даже если их об этом попросят. Представитель TikTok Брук Оберветтер заявила, что данный законопроект никак не способствует защите интересов национальной безопасности США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001709-senat-ssha-hochet-zapretit-chinovnikam-skachivat-tiktok-na-sluzhebnye-smartfony/