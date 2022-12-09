HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора

Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сервис по поиску работы и персонала HeadHunter внесли в реестр организаторов распространения информации. Данный реестр ведет Роскомнадзор. Ситуацию прокомментировали в компании.

О внесении компании HeadHunter в ОРИ сообщила организация "Роскомсвобода" на своем сайте. В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации было обнаружено, что популярный сервис по поиску работы оказался в списках ОРИ.

Отмечается, что HeadHunter собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателях.

Как отметили эксперты, согласно российскому законодательству, внесение в реестр ОРИ обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о пользователях, а также их переписку.

По информации "Газета.ру", представитель HeadHunter сообщил, что компанию действительно внесли в реестр организаторов распространения информации, однако, по его словам, попадание в реестр носит технический характер. Как заверили в компании, это ничего не меняет в работе портала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2000795-headhunter-vnesli-v-reestr-organizatorov-rasprostraneniya-informatsii-roskomnadzora/