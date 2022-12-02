Британские деревни получат доступ к интернету через Starlink

Приложение. Иллюстративное фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Великобритания начнет испытания технологии Starlink, чтобы обеспечить доступ к интернету для жителей отдаленных сельских местностей. Ожидается, что компания Илона Маска поможет правительству обеспечить связью каждый британский дом, передает Financial Times.

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Согласно заявлению правительства, первые спутники Starlink будут развернуты для обеспечения связи с несколькими конкретными изолированными объектами, включая аббатство 12-го века в национальном парке Норт-Йорк-Мурс, а также будут использоваться во время спасательных операций в Озерном крае и национальном парке Сноудония.

Правительство решило использовать принадлежащую Илону Маску Starlink вместо британского пионера спутниковой широкополосной связи OneWeb, которую сами власти в 2020 году спасли от банкротства, вложив в компанию 500 млн долларов. Согласно заявлению, Starlink был выбран из-за его доступности и низкой стоимости. При этом в правительстве не отрицают, что в будущем могут прибегнуть к услугам и других поставщиков. В том числе, и OneWeb.

Эта новость сигнализирует, что правительство премьер-министра Риши Сунака всерьез настроено обеспечить всю страну качественным интернетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1999730-britanskie-derevni-poluchat-dostup-k-internetu-cherez-starlink/