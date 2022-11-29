Уволенные сотрудники Meta и Twitter становятся блогерами в TikTok

Tik-Tok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Уволенные сотрудники Meta и Twitter становятся популярными блогерами в TikTok. Бывшие сотрудники технологических компаний рассказывают о своем опыте сокращения. По словам экспертов, подобная тенденция позволяет дестигматизировать увольнения, передает Bloomberg.

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Видео бывшего сотрудника Twitter, который делится с подписчиками переживаниями о грядущих массовых сокращениях в компании, набрало более полумиллиона просмотров и 80 тысяч лайков. Другие бывшие сотрудники технологических компаний снимают эмоциональные видео сразу после того, как узнают о своем увольнении.

Многие видео носят юмористический характер. Другие взывают к эмпатии подписчиков. Однако у всех видео есть общая черта: они бросают вызов стыду и молчанию, которые обычно сопровождают увольнения. Авторы видео говорят, что блог в TikTok помогает им справиться с этим опытом и показать другим людям, что увольнение может случиться с каждым.

Марьяна Максути, работавшая в сфере маркетинга в Global Citizen, автор одного из блогов в TikTok говорит, что потеря работы может стать одним из самых стрессовых и изолирующих переживаний, через которые человек проходит в своей жизни.

"Я действительно думаю, что людям важно делиться этими эмоциями и открыто говорить об увольнении, потому что это действительно объединяет людей и заставляет их не чувствовать себя в изоляции", — говорит она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1999184-uvolennye-sotrudniki-meta-i-twitter-stanovyatsya-blogerami-v-tiktok/