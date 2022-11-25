Сайт ВОЗ перестал открываться в Казахстане

Женщина со смартфоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сайт Всемирной организации здравоохранения стал недоступен в Казахстане. Как рассказал сегодня, 25 ноября, директор ОФ Digital Paradigm Елжан Кабышев во время прошедшего в Алматы "Медиа Курултая", сайт заблокировали после иска прокурора, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сайт Всемирной организации здравоохранения 14 октября этого года, по заявлению прокурора Талгарского района, Талгарский районный суд Алматинской области вынес решение о блокировке сайта Всемирной организации здравоохранения по основанию "распространение информации о суициде", — рассказал он.

Кабышев отметил, что владельцы сайта не получали уведомления о блокировке.

"Какой-то прокурор Талгара решил, что нельзя получать доступ к сайту ВОЗ. Для меня перебор уже", — заключил Кабышев.

К слову, пресс-служба представительства ВОЗ в нашей стране ранее сообщала в своем официальном аккаунте в Instagram, что сайт действительно недоступен.

"Веб-сайт Всемирной организации здравоохранения временно недоступен в Казахстане. Мы делаем все возможное для скорейшего решения этой проблемы", — рассказали в пресс-службе.

Редакция NUR.KZ тоже не смогла получить доступ к сайту. Открыть его удалось лишь активировав VPN-сервис.

Скриншот сайта: www.who.int

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998993-sayt-voz-perestal-otkryvatsya-v-kazahstane/