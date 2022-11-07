Лучшие YouTube-ролики октября: что было популярно у казахстанцев

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Просмотр видеороликов на YouTube - одно из любимых видов времяпрепровождения среди казахстанцев. Благо, там сейчас можно найти абсолютно все - от новостей до фильмов. Даже сериалы уже собирают аудиторию не перед экраном телевизора, а перед монитором ноутбука или даже смартфоном. Мы выбрали лучшие ролики октября, которые собрали максимальное количество просмотров и были весьма популярны среди казахстанцев.

Новости

Зачем Токаев собрал мировых лидеров в Астане/Atameken Business News

Недавно Казахстан принимал гостей. В Астане прошел саммит СВМДА, куда приехали лидеры азиатского континента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задал повестку заседания. Несмотря на геополитический шторм, нужно уделить внимание сотрудничеству, торговле и инвестициям. Что из всего этого получилось и почему нынешнее событие так важно для нашей страны? Atameken Business News рассказал об этом, собрав 863 703 просмотров.

Балдызымен төсектес болған | Шешімі бар/Телеканал "Алматы"

Шешімі бар - ток-шоу, которое поднимает социально-бытовые проблемы в обществе и обсуждают их не только с героями программы, но и с приглашенными экспертами в студии. Очередной выпуск передачи на телеканале "Алматы" набрал ни много, ни мало - 404 526 просмотров.

ММА «OCTAGON 35» / Qazsport TV

Бои и единоборства всегда вызывали интерес казахстанцев. Недавно в Алматы прошел турнир по смешанным единоборствам Octagon 35. Бой Акторе Батырбека из Казахстана и Рояля Лейлизаде из Азербайджана тоже не остались без внимания публики. Бой посмотрели 282 315 раз.

Жедел түсірілім | 72 | Қазіргі сәтте Украинада жағдай қалай? / Turkistan TV

Как обстоят дела в Украине, где с февраля продолжаются боевые действия? Об этом зрители передачи "Жедел түсірілім" узнали из первых уст. Украинский журналист Наталья Бутурская рассказала о ситуации. Ролик собрал 128 862 просмотра.

Максим Кац о Путине, ядерной войне и Казахстане / Студия 7

Даурен Исагулов задал вопросы на актуальные темы российскому политику Максиму Кацу в эксклюзивном интервью «Студии 7». Кац рассказал о частичной мобилизации в России, порассуждал на тему того, насколько реальна ядерная война, а также о том, изменятся ли отношения между Россией и Казахстаном. Ролик набрал 121 547 просмотров.

Развлекательный контент

Телесериал "Келінжан 4", 24 серия / Хабар

В новой серии полюбившегося казахстанцам телесериала "Келінжан 4" семья узнает о финансовом положении Мадибека. Балкия извиняется перед Куляш за то, что наговорила в гневе. Айсара выясняет причину состояния Мадибека и винит в этом Каната и Куляша. Узнав обо всем, Кулимхан переживает за своих детей и заболевает. 24 серия набрала 1 835 244 просмотра.

Телесериал «Күйеу бала 2», 11 серия / Qazaqstan TV

Арман, который раньше занимался свадебным бизнесом, стал руководителем художественного кружка в школе в ауле, где живут его родственники. Устав от поездок из своей деревни на работу, он даже не замечал, что со временем стал проводить больше времени в доме родителей. Серия набрала 837 703 просмотра.

"Ата-ана, Бала-шаға", 1-5 серии 1 сезона / Седьмой канал

Семейная комедия "Ата-ана, Бала-шаға" не оставит равнодушным никого. Семью, переехавшую из села в Алматы, никто не встречает с распростертыми объятиями. Адаптация семьи из маленького поселка к ритму жизни большого города показана откровенно и с юмором.

Видео набрало 684 442 просмотра.

Бұл пранк болды / Бір Болайық!

Трогательный выпуск реалити-шоу "Бір Болайық!", в котором произошло воссоединение влюбленной пары, особо оценили зрители. Ролик посмотрели 504 192 раз.

"Томпи. Армандар орындалады", 1-серия / Телеканал "Алматы"

Увлекательный сериал "Томпи. Армандар орындалады" снят телеканалом "Алматы" совместно с Баян Алагузовой. Сериал состоит из 12 серий, главной героиней которых является Томпи – обладательница внушительных форм, но скромная, застенчивая и неуверенная в себе девушка.

Томпи в наследство от бабушки достается волшебный наперсток, с помощью которого она шьет себе наряд и перевоплощается в стройную красотку Аруназ, в которую влюбляется Макс. Серия набрала 222 081 просмотр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995812-luchshie-youtube-roliki-oktyabrya-chto-bylo-populyarno-u-kazahstantsev/