Заблокировали аккаунты: пользователи Instagram пожаловались на сбои

Instagram. Иллюстративное фото: Pexels

Пользователи Сети по всему миру стали жаловаться на проблемы с работой популярной соцсети Instagram. Проблемы с доступом к сервису испытывают и казахстанские юзеры.

По данным сайта Downdetector, жалобы на работу сайта и приложения появились около 20:00 по времени Астаны.

Проблемы с доступом наблюдались в США, странах Европы и Азии.

Согласно опубликованным данным, большая часть жалоб (50%) касается работы приложения. Помимо того, у 46% пользователей возникли неполадки при попытке зайти в учетную запись, а у 4% — при использовании браузерной версии Instagram.

Некоторые пользователи столкнулись с проблемой, что их аккаунты оказались заблокированы, причем восстановить их не удается, так как пользователю не приходит код подтверждения.

В официальном аккаунте Instagram в Twitter разработчики обратились к пользователям.

"Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своему аккаунту в Instagram. Мы разбираемся в этом и приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995118-zablokirovali-akkaunty-polzovateli-instagram-pozhalovalis-na-sboi/