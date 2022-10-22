Казахстанцы временно не смогут воспользоваться услугами сайта eGov

Фрилансер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы временно не смогут воспользоваться услугами сайта электронного правительства eGov из-за технических работ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале портала.

Согласно сообщению, технические работы будут проводиться на сайте в течение 10 часов с вечера 22 октября.

"С 21:00 часов 22 октября 2022 года до 07:00 часов 23 октября 2022 года будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о правилах регистрации и авторизации на сайте электронного правительства eGov.kz в 2022 году. Напомним, что в марте правила входа на портал изменились.

Также мы писали, что в мобильное приложение eGov Mobile можно будет войти только по биометрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994010-kazahstantsy-vremenno-ne-smogut-vospolzovatsya-uslugami-sayta-egov/