LinkedIn провела эксперимент с участием 20 млн пользователей

LinkedIn. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

LinkedIn провела масштабный социальный эксперимент с участием 20 млн пользователей. Исследование, основанное на этом эксперименте, показало, что относительно слабые социальные связи помогают найти работу лучше, чем сильные социальные связи, передает The New York Times.

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В ходе эксперимента, проведенного по всему миру с 2015 по 2019 годы, крупнейшая в мире профессиональная сеть LinkedIn случайным образом меняла пропорцию близких и далеких контактов, предложенную алгоритмом "Люди, которых вы можете знать". Исследователи из LinkedIn, Массачусетского технологического института, Стэнфордской и Гарвардской школ бизнеса позже проанализировали совокупные данные тестов в исследовании, опубликованном в этом месяце в журнале Science.

LinkedIn регулярно проводит крупномасштабные эксперименты, в ходе которых проверяет различные версии функций приложений, веб-дизайна и алгоритмов. Пользователи при этом даже не подозревают, что участвуют в эксперименте.

Исследование, опубликованное в журнале Science, проверило популярную теорию под названием "сила слабых связей", которая утверждает, что люди с большей вероятностью получат работу через случайных знакомых, чем через близких друзей. Эксперимент подтвердил, что относительно слабые социальные связи оказались в два раза более эффективными для обеспечения занятости, чем более сильные социальные связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1989594-linkedin-provela-eksperiment-s-uchastiem-20-mln-polzovateley/