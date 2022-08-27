SpaceX запустит спутниковую мобильную связь для телефонов T-Mobile

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SpaceX и T-Mobile запустят спутниковую мобильную связь в отдаленных регионах США. Илон Маск заявил, что пользователи смогут получать и отправлять голосовые сообщения даже в тех местностях, которые сейчас не охвачены интернетом, передает The Wall Street Journal.

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SpaceX и T-Mobile объявили о сотрудничестве. Компании будут использовать спутники ракетной компании для подключения к мобильным телефонам T-Mobile. Тестирование сервисов обмена текстовыми сообщениями в отдельных регионах начнется до конца 2023 года.

Целью партнерства является мир, в котором люди смогут отправлять друг другу голосовые сообщения и файлы в любой местности. Независимо от вышек сотовой связи. Это станет реальным решением для тех местностей, куда не может проникнуть сигнал сотовой связи. Например, в Национальных парках или на кораблях, которые передвигаются по большому водоему.

"Это означает, что нигде в мире больше не будет "мертвых" зон для ваших мобильных телефонов", — сказал основатель SpaceX Илон Маск.

Он отметил, что спутниковый сигнал также позволит обеспечить базовые соединения для обмена сообщениями в центре стихийного бедствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1984960-spacex-zapustit-sputnikovuyu-mobilnuyu-svyaz-dlya-telefonov-t-mobile/