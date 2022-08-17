McKinsey: Люди будут проводить в метавселенной по четыре часа в день

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Опрос McKinsey показал, что пользователи собираются проводить в метавселенной не менее 4 часов в день. Это внушает оптимизм компаниям, которые вкладывают деньги в развитие этого направления, передает Quartz.

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В последний год концепция метавселенной стала мейнстримом. Многие стали воспринимать ее как бизнес-мем, а не реальную перспективу для заработка и развития технологического сектора. Однако опрос McKinsey показал, что потребители из поколения X и Z, а также миллениалы рассчитывают проводить в метавселенной от четырех до пяти часов в день. Недавнее исследование Nielsen показало, что потребители уже сейчас тратят около пяти часов в день на просмотр телевизора.

В исследовании McKinsey приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 13 до 70 лет. Опрос был проведен для того, чтобы выяснить, легко ли люди откажутся от смартфонов и компьютеров в пользу гарнитуры дополненной реальности. Самым известным подобным устройством является гарнитура Meta Quest 2 VR. Сейчас ее используют для игр, но в скором времени в метавселенной можно будет ходить на шопинг, встречаться с друзьями и получать образование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1983354-mckinsey-lyudi-budut-provodit-v-metavselennoy-po-chetyre-chasa-v-den/