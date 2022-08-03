Pinterest теряет пользователей и прибыль

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Pinterest теряет пользователей, а финансовые показатели компании оставляют желать лучшего. Руководители соцсети опубликовали неутешительные результаты финансового роста, а также озвучили прогноз, который не обрадовал инвесторов с Уолл-Стрит, передает CNBC.

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Инвестиционная компания Elliott Management подтвердила, что является основным инвестором Pinterest и заявила, что, несмотря на неутешительные результаты прошлого периода, у соцсети есть большие перспективы для развития. Выручка компании составила 666 млн долларов против ожидаемых 667 млн долларов.

Pinterest сообщает, что число активных ежемесячных пользователей по всему миру сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 433 млн человек. Аналитики ожидали, что это число составит 431 млн. В письме к инвесторам Pinterest сообщил, что экономические проблемы заставляют маркетологов сокращать расходы.

"Pinterest имеет уникальное положение, поскольку работает на стыке поисковых систем, социальных сетей и электронной коммерции. Благодаря этому у соцсети есть перспективы роста", — заявили в Elliott Management.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981323-pinterest-teryaet-polzovateley-i-pribyl/