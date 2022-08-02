Instagram отказался от обновлений из-за критики со стороны пользователей

Иллюстративное фото: Pixabay

Представители Instagram заявили, что приостанавливают развертывание новых функций, направленных на увеличение количества видеоконтента, из-за негативной реакции со стороны пользователей, влиятельных лиц и знаменитостей, передает BBC.

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Среди новых функций, которые планировало внедрить руководство Instagram, было развитие алгоритма рекомендации видеоконтента по аналогии с тем, как это сделано в Tik-Tok. Обновления подверглись критике от пользователей, которые жаловались на то, что хотят смотреть на фотографии своих друзей, а не на рекомендованные видео от незнакомцев.

Meta, материнская компания Instagram, заявила, что "не будет торопиться" с внедрением новых функций. Глава Instagram Адам Моссери сообщил, что внедрение тестовой версии обновленного приложения будет приостановлено на ближайшие несколько недель.

"Я рад, что мы пошли на риск. И если мы время от времени не будем сталкиваться с неудачами, это значит, что мы мыслим недостаточно широко и смело. Нам нужно сделать шаг назад и переориентироваться. После этого мы вернемся с новой идеей", — сказал он.

Аналитики считают, что инициатива Instagram об увеличении количества видеоконтента была связана с растущей популярностью Tik-Tok, в котором пользователи смотрят исключительно короткие видеоролики, а не статичные фотографии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981131-instagram-otkazalsya-ot-obnovleniy-iz-za-kritiki-so-storony-polzovateley/