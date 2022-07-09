В YouTube рассказали о пользе TikTok для привлечения пользователей

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Представители YouTube заявляют, что один из их главных конкурентов, TikTok, пользуется большой популярностью среди музыкантов. Как заявили представители американского видео-сервиса, музыканты используют TikTok, чтобы привлечь внимание пользователей к своим каналам на YouTube. Таким образом, TikTok помогает YouTube увеличивать количество пользователей, передает

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Согласно эксклюзивным данным YouTube, предоставленным исключительно для Bloomberg, артисты используют короткие видеоролики в TikTok для привлечения пользователей в свой основной канал на YouTube. Таким образом, конкурент помогает YouTube наращивать количество активных пользователей.

Например, поп-певец JVKE уже больше года публикует короткие смешные видео в YouTube Shorts. Его аудитория привыкла к таким видео, и любит их, ведь ранее певец публиковал их в TikTok. Именно там артист набрал армию поклонников, которую увел вместе с собой на другую платформу. Сейчас на канал JVKE подписано 1,8 млн человек.

"Для артиста это отличная возможность, чтобы развивать творчество и общаться с поклонниками", — говорит Лиор Коэн, руководитель музыкального отдела YouTube.

Он также выразил опасения по поводу того, что эта тенденция может быть угрожающей. Зрители привыкнут воспринимать быстрый контент и не захотят смотреть более длинные видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1977566-v-youtube-rasskazali-o-polze-tiktok-dlya-privlecheniya-polzovateley/