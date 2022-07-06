Эксперты: Дезинформации в интернете может стать больше из-за запрета на аборты в США

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Ситуация c дезинформацией в интернете может ухудшиться после решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборт. Так считают исследователи в области информации и защитники репродуктивных прав женщин, передает The Washington Post.

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В TikTok набирают популярность видео о том, как прервать беременность без посещения врача. В Twitter можно найти массу ложной информации о предполагаемых опасностях абортов. Ситуация так усугубилась, что на прошлой неделе генеральный прокурор Нью-Йорка направил в Google письмо. В нем он призвал компанию так обрабатывать поисковые запросы, чтобы пользовательницы сначала видели информацию о медицинских учреждениях, в которых они могут получить помощь, а не "Центры кризисной беременности", которые пытаются повлиять на выбор женщины.

Исследователи в области информации, а также защитники репродуктивных прав обеспокоены тем, что женщины, которым необходимо прерывание беременности, легко могут натолкнуться на информацию, которая может быть опасна для ее жизни и здоровья.

Даниэль Цитрон, профессор права в Университете Виргинии, обеспокоена тем, что ситуация с дезинформацией об абортах может только усугубиться. Пресс-секретарь TikTok заявил, что компания будет удалять видео, содержащие дезинформацию. В Meta сообщили, что разрешают рекламу лекарственных средств, но запрещают их прямую продажу. В Twitter заявили, что у компании нет конкретной политики в отношении дезинформации по этой теме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1977027-eksperty-dezinformatsii-v-internete-mozhet-stat-bolshe-iz-za-zapreta-na-aborty-v-ssha/