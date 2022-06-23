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Власти Канады обяжут Netflix, TikTok и YouTube продвигать местный контент. По мнению правительства, эти меры необходимы для стимулирования культурного сектора страны и повышения интереса зрителей к внутренним продуктам. Представители платформ считают, что это требование может нарушить права зрителей, передает The Wall Street Journal.

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Это вторая попытка канадского правительства обязать стриминговые сервисы и развлекательные платформы транслировать канадским зрителям местный контент в приоритетном порядке. На этот раз власти приняли закон, согласно которому системы сервисов и платформ должны выдавать пользователям с канадским IP-адресом сначала канадский контент, а потом весь остальной.

YouTube, TikTok, Netflix, а также некоторые канадские артисты выступили против этого требования. Они предупредили о непредвиденных последствиях таких мер, а также о рисках, которые могут угрожать конфиденциальности пользователей. Министр наследия Канады Пабло Родригес заявил, что Канада также потребует, чтобы стриминги и видео-сервисы производили ежегодные платежи для финансирования канадских артистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1975197-vlasti-kanady-obyazhut-netflix-tiktok-i-youtube-prodvigat-mestnyy-kontent/