Британский регулятор СМИ заявил, что женщины чувствуют себя небезопасно в интернете

Иллюстративное фото: Jens Kalaene/Picture Alliance/Getty Images

Британский регулятор СМИ Ofcom заявил, что технологические гиганты должны принять меры для защиты интересов женщин в интернет-пространстве. В отчете регулирующего органа сказано, что женщины чаще мужчин сталкиваются с оскорблениями в Сети, передает BBC.

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В отчете Ofcom о привычках британцев-пользователей интернета говорится, что лишь 42% опрошенных женщин чувствуют себя в безопасности в интернет-пространстве. Генеральный директор Ofcom Мелани Доус заявила, что технологические компании должны задуматься не о прибыли, а о защите своих пользовательниц.

Согласно законопроекту правительства об онлайн-вреде, Ofcom в ближайшее время станет регулятором соцсетей в Великобритании. Этот законопроект также предполагает, что технологические компании должны будут быстро реагировать на разжигающий ненависть контент. Иначе им придется заплатить большой штраф. Мелани Доус также заявила, что компаниям нужно убедиться, что в разработке этих технологий принимает участие достаточное количество женщин-программистов.

Каждый год Ofcom опрашивает тысячи взрослых и детей в Великобритании, чтобы составить представление об их привычках в потреблении контента из СМИ и соцсетей. Выяснилось, что в 2021 году взрослые британцы проводили в Сети по четыре часа в день. Большая часть времени уходила на использование сервисов Meta: Facebook, WhatsApp, Instagram и Messenger.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1972399-britanskiy-regulyator-smi-zayavil-chto-zhenschiny-chuvstvuyut-sebya-nebezopasno-v-internete/