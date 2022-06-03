Представительство TikTok предложили открыть в Казахстане

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В TikTok рассказали об усилении культурно-познавательного контента платформы на территории Казахстана и предложили открыть в стране представительство соцсети. Такое предложение прозвучало на встрече директора представительства TikTok в Восточной Европе Олега Соколова с замглавы МИД РК Алмасом Айдаровым и представителями АО "НК "Kazakh Invest", сообщается на официальном сайте нацкомпании.

Запущенная в 2018 году международная версия TikTok является одной из ведущих глобальных интернет-платформ с мировой ежемесячной аудиторией, превышающей миллиард пользователей.

Делегация компании TikTok посетила Республику Казахстан для обсуждения вопросов, связанных с проектами в области образования, культуры, туризма и других вопросов развития платформы на территории Казахстана.

По информации представителей TikTok, на сегодня более 7 миллионов зарегистрированных пользователей ежемесячно пользуется платформой в Казахстане. Компания реализует масштабные проекты в области содействия развитию образования и культуры во многих странах мира, в том числе в Казахстане.

Фото: invest.gov.kz

Олег Соколов отметил намерение компании TikTok об усилении культурно-познавательного контента платформы на территории РК, включая продвижение национальных театров и музеев.

В свою очередь Алмас Айдаров предложил рассмотреть возможность открытия представительства компании в Казахстане и сообщил о готовности оказать всестороннюю поддержку инициативам компании в стране.

В рамках визита представителей TikTok при содействии АО «НК «Kazakh Invest» и АО «Холдинг «Зерде» были организованы встречи с руководством МКС, МИОР, МЦРИАП, МОН и другими.

По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимное сотрудничество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1972352-predstavitelstvo-tiktok-predlozhili-otkryt-v-kazahstane/