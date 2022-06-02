Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Starlink заходит на рынок Африки. Компания Илона Маска, предоставляющая интернет с помощью космических спутников SpaceX, получила одобрение регулирующих органов Нигерии и Мозамбика. Однако эксперты сомневаются в том, что компании удастся завоевать популярность среди пользователей, передает Quartz.

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Миссия компании звучит очень оптимистично. Starlink идеально подходит для регионов, которые ранее не были подключены к широкополосному интернету. Это может стать решением для таких стран, как Мозамбик, где только 16% населения (31 млн людей) пользуются интернетом.

Однако эксперты сомневаются, что жители таких населенных пунктов смогут позволить себе интернет от Starlink. С марта 2022 года компания взимает с клиентов единовременную плату в размере 599 долларов (ранее она составляла 499 долларов) за антенну и маршрутизатор, а также 110 долларов (ранее 99 долларов) за ежемесячную подписку. При этом прожиточный минимум в Нигерии, крупнейшей экономике Африки, составляет около 518 400 найр (864 доллара США). Аналитики предполагают, что Starlink нужно последовать примеру Netflix и сформировать отдельную сетку цен для африканского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1971991-starlink-zahodit-na-rynok-afriki/