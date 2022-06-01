Южная Корея инвестирует 177 млн долларов в развитие метавселенной

Иллюстративное фото: Seung-il Ryu/NurPhoto/Getty Images

Правительство Южной Кореи инвестирует 177 млн долларов в развитие метавселенной. Ожидается, что виртуальные технологии станут самой быстрорастущей отраслью в экономике страны. Эксперты утверждают, что первыми странами, где метавселенные начнут полноценно работать, станут Южная Корея и Китай, передает CNBC.

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Министерство науки, информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи запустило национальную программу «Новый цифровой курс», которая направлена на развитие метавселенных и создание новых рабочих мест в этой отрасли. В рамках этой программы уже выделено 223 млн вон (177 млн долларов). Планируется, что в ближайшее время метавселенная заработает в Сеуле на государственном уровне. Жители столицы смогут получить доступ к госуслугам с помощью своего цифрового аватара.

Этот шаг южнокорейских властей является первым масштабным вложением со стороны правительства какой-либо страны в зарождающийся рынок метавселенных.

"Обычно в развитие подобных технологий первыми инвестируют крупные компании. Южная Корея пошла необычным путем", — сказал Югал Джоши, партнер исследовательской фирмы Everest Group.

Он также отметил, что в Китае интерес к метавселенным первыми проявили технологические гиганты Tencent и Alibaba. Эксперты предполагают, что именно Южная Корея и Китай станут странами, где метавселенные сразу получат большую популярность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1971793-yuzhnaya-koreya-investiruet-177-mln-dollarov-v-razvitie-metavselennoy/