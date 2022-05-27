Инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска

Илон Маск. Фото: Getty Images/ ODD ANDERSEN / Contributor

Инвесторы Twitter подали в суд на американского предпринимателя Илона Маска и саму компанию из-за "хаотичного" хода сделки о продаже компании, передает Би-би-си.

Богатейшего человека планеты обвиняют в "противоправном поведении". Также утверждается, что его "ложные заявления и манипулирование рынком" стали причиной того, что сделка по покупке им Twitter приобрела "хаотичный" характер.

В результате акции Twitter упали. Но сам Маск при этом получил финансовую выгоду.

Инвесторы пожаловались на публикование миллиардером твитов, вводящих в заблуждение. В частности, его сообщение о том, что он сомневается насчет покупки из-за большого количества фейковых аккаунтов в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Маск хочет продать акции SpaceX ради покупки Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1971325-investory-twitter-podali-v-sud-na-ilona-maska/