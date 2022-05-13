Жители Индии проигрывают зарплаты в онлайн-играх

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Онлайн-игры становятся настоящей проблемой для индийского общества. Юристы бьют тревогу: граждане проигрывают свои зарплаты и закладывают ценные вещи. Однако официально приравнять некоторые онлайн-игры к азартным (которые запрещены в Индии) достаточно сложно, передает BBC.

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В прошлом году 31-летний сотрудник строительной фирмы Фейсал Макбул проиграл 400 тысяч рупий (пять тысяч долларов) в карточной онлайн-игре. Мужчина потерял эту сумму всего за пять месяцев постоянных игр.

"Сначала я ставил 500 рупий, потом удвоил эту сумму. А потом ставил все больше и больше, потому что считал, что играю для того, чтобы вернуть свои деньги. Но этого не происходило, и я опять проигрывал", — рассказывает Фейсал.

Это лишь один из миллионов случаев зависимости индийцев от онлайн-игр с денежными ставками. По данным Федерации электронных игр Индии, организации, выступающей за саморегулирование отрасли, игры со ставками занимают 80% индийского рынка. Юристы говорят, что подобные игры ничем не отличаются от азартных игр, которые в Индии запрещены.

"В онлайн-игре человек может потерять деньги, сделав ставку на фактор, который от него никак не зависит. В этом и заключается вся природа азартных игр", — говорит юрист Верховного суда Индии Сиддхартха Айер.

Господин Айер в течение нескольких лет борется за запрет онлайн-игр на территории всей Индии. Такие штаты, как Одиша, Андхра-Прадеш и Телангана уже запретили эти игры, сославшись на их плохое влияние на психическое здоровье человека. Юристы из штатов Керала и Карнатака постоянно пишут петиции к властям с просьбой также ввести подобные запреты. Принять общий закон на территории всей страны достаточно проблематично, поскольку законы об азартных играх регулируются каждым штатом отдельно. Парламент страны может вмешаться, только если все штаты согласятся принять закон, запрещающий онлайн-игры со ставками.

Индийский сектор онлайн-игр ежегодно растет почти на 30%. Индустрия ежегодно зарабатывает около миллиарда долларов на индийском рынке и, по оценкам экспертов, к 2025 году может создать около 50 тысяч новых рабочих мест. Именно этот фактор является сдерживающим для многих политиков, которые задумываются о том, чтобы также выступить против развития онлайн-игр в Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1968963-zhiteli-indii-proigryvayut-zarplaty-v-onlayn-igrah/