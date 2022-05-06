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Экс-сотрудники Facebook и WhatsApp разрабатывают новую соцсеть, которая, по их мнению, должна полностью изменить рынок. Разработчики говорят, что у них нет цели привлечь как можно больше рекламодателей и заставить людей проводить в сети много времени. Наоборот, они хотят сделать использование соцсети осознанным и для этого внедряют систему подписки, передает The Wall Street Journal.

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Нирардж Арора работал исполнительным директором в WhatsApp. Именно он вел переговоры с Facebook о поглощении мессенджера технологическим гигантом. В 2018 году Арора ушел из Facebook. Основной причиной стала зацикленность компании на быстром росте, а не на улучшении своего продукта. Сейчас Нирардж Арора совместно с Майклом Донохью, который также ранее работал в WhatsApp, разрабатывает новую соцсеть под названием HalloApp. По словам разработчиков, у них нет цели заставить пользователей проводить в соцсети как можно больше времени. Они также не хотят привлекать огромное количество рекламодателей. Вместо этого HalloApp планирует взимать плату за подписку в размере не менее пяти долларов.

В приложении будет внедрено ограничение на добавление людей в чаты. В одном чате могут состоять не более 50 человек. Создатели стремятся избежать злоупотребления со стороны пользователей, которые хотят использовать соцсеть в коммерческих целях, а также побудить всех людей использовать свое время в Сети более разумно. HalloApp удалось привлечь 15 млн долларов инвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1968184-eks-sotrudniki-facebook-i-whatsapp-razrabatyvayut-novuyu-sotsset/