Хакерская атака совершена на сайт аэропорта Нур-Султана

Иллюстративное фото: instagram.com/nqz_airport

Казахстанцы рассылают в соцсетях сообщение о хакерской атаке на сайт Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев. В пресс-службе авиагавани подтвердили информацию об атаке.

Как пишет Stopfake.kz, в WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение о том, что на сайт аэропорта была совершена хакерская атака, в ходе которой российским самолетам, пролетающим транзитом через Казахстан, якобы отправлялись сигналы "стоп".

В пресс-службе аэропорта прокомментировали инцидент.

"Сегодня (16 апреля - прим.ред.) ориентировочно в 12:20 была зафиксирована атака множественными запросами на сайт nn-airport.kz. Атака была отбита, и работа сайта была восстановлена к 13:20.

Сайт не рассылает каких-либо сообщений, такой функционал отсутствует", - сообщил пресс-секретарь аэропорта столицы Анвар Шалекенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1965401-hakerskaya-ataka-sovershena-na-sayt-aeroporta-nur-sultana/