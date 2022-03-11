Депутат Госдумы заявил, что в России могут заблокировать Instagram

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Telegram, что в России могут заблокировать Instagram, если информация о снятии компанией Meta запрета на призывы к насилию против российских военных подтвердится.

Ранее Reuters, ссылаясь на внутреннюю рассылку компании, сообщили, что Meta разрешили не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военных в некоторых странах.

По словам Хинштейна, Госдума намерена обратиться в Генпрокуратуру и СКР. А Роскомнадзор уже запросил Meta, соответствует ли появившаяся в СМИ информация действительности. Если информация окажется правдой, Instagram будет заблокирован в России вслед за Facebook.

Ранее в России полностью заблокировали Facebook. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960289-deputat-gosdumy-zayavil-chto-v-rossii-mogut-zablokirovat-instagram/