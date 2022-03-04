TikTok проверят на опасность для подростков
TikTok проверят на вред, который соцсеть причиняет молодежи. Генеральные прокуроры нескольких штатов США проанализируют методы, которые использует соцсеть для вовлечения пользователей, передает The Wall Street Journal.
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Коалиция восьми генеральных прокуроров нескольких штатов США начала расследование в отношении TikTok. Ранее эта же группа прокуроров заявила о том, что проводит аналогичное расследование в отношении Instagram. Цель расследований — выяснить, насколько соцсети влияют на психологическое благополучие молодых людей.
"Генеральные прокуроры со всей страны объединились для расследования в отношении TikTok. Нам важно понять, причиняет ли эта платформа вред физическому и психическому здоровью детей", — говорится в совместном заявлении прокуроров, опубликованном в среду.
Прокуроры отмечают, что особое внимание будет уделено факторам причинения вреда, о которых компания знала, но не исправила их. Также расследование будет проведено в отношении методов, которые использует соцсеть для того, чтобы молодежь проводила в TikTok как можно больше времени.
Расследование возглавляет двухпартийная коалиция генеральных прокуроров из Калифорнии, Флориды, Кентукки, Массачусетса, Небраски, Нью-Джерси, Теннесси и Вермонта. По данным коалиции, к ним в ближайшее время присоединятся генпрокуроры из других штатов. Расследование в отношении Instagram, о котором было объявлено в ноябре 2021 года, также будет фокусироваться на том, как соцсеть влияет на физическое и психическое здоровье молодежи. В особенности, на развитии у молодых людей депрессии и расстройств пищевого поведения. В рамках расследования прокуроры попытаются понять, нарушали ли соцсети законы штатов и подвергали ли общественность риску.
"Мы заботимся о благополучии нашего сообщества, и ценим, что генеральные прокуроры США тоже сосредоточены на этом вопросе. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить информацию о том, какие методы используем для обеспечения безопасности и конфиденциальности наших молодых пользователей", — сказал официальный представитель TikTok.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959071-tiktok-proveryat-na-opasnost-dlya-podrostkov/