TikTok проверят на опасность для подростков

Иллюстративное фото: pixabay.com

TikTok проверят на вред, который соцсеть причиняет молодежи. Генеральные прокуроры нескольких штатов США проанализируют методы, которые использует соцсеть для вовлечения пользователей, передает The Wall Street Journal.

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Коалиция восьми генеральных прокуроров нескольких штатов США начала расследование в отношении TikTok. Ранее эта же группа прокуроров заявила о том, что проводит аналогичное расследование в отношении Instagram. Цель расследований — выяснить, насколько соцсети влияют на психологическое благополучие молодых людей.

"Генеральные прокуроры со всей страны объединились для расследования в отношении TikTok. Нам важно понять, причиняет ли эта платформа вред физическому и психическому здоровью детей", — говорится в совместном заявлении прокуроров, опубликованном в среду.

Прокуроры отмечают, что особое внимание будет уделено факторам причинения вреда, о которых компания знала, но не исправила их. Также расследование будет проведено в отношении методов, которые использует соцсеть для того, чтобы молодежь проводила в TikTok как можно больше времени.

Расследование возглавляет двухпартийная коалиция генеральных прокуроров из Калифорнии, Флориды, Кентукки, Массачусетса, Небраски, Нью-Джерси, Теннесси и Вермонта. По данным коалиции, к ним в ближайшее время присоединятся генпрокуроры из других штатов. Расследование в отношении Instagram, о котором было объявлено в ноябре 2021 года, также будет фокусироваться на том, как соцсеть влияет на физическое и психическое здоровье молодежи. В особенности, на развитии у молодых людей депрессии и расстройств пищевого поведения. В рамках расследования прокуроры попытаются понять, нарушали ли соцсети законы штатов и подвергали ли общественность риску.

"Мы заботимся о благополучии нашего сообщества, и ценим, что генеральные прокуроры США тоже сосредоточены на этом вопросе. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить информацию о том, какие методы используем для обеспечения безопасности и конфиденциальности наших молодых пользователей", — сказал официальный представитель TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959071-tiktok-proveryat-na-opasnost-dlya-podrostkov/