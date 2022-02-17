Мобильный интернет в Казахстане оказался самым дешевым среди стран СНГ

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Стоимость мобильного интернета в Казахстане оказалась самой низкой среди стран СНГ по данным одного из последних исследований.

Как пишет сайт Ranking.kz, опираясь на данные Международного союза связи (ITU), количество интернет-абонентов в мире за 2020 год выросло на 12,2% (до 4,6 млрд), а по оценке за 2021 год их число достигло уже 4,9 млрд человек.

Также вырос и уровень проникновения интернета в мире: доля пользователей возросла с 59% в 2020 году до 63% в 2021 году.

Диаграмма: ranking.kz

Оценочные данные ITU за минувший год говорят о том, что по уровню проникновения интернета страны СНГ уступают лишь европейским: 82% в целом по СНГ против 87% по Европе.

Уровень интернетизации в Северной и Южной Америке составил 81%, в арабских странах — 66%, в азиатско-тихоокеанском регионе — 61%. В Африке доступ к интернету имеет лишь треть населения.

Также в статье портала приводятся данные Бюро нацстатистики АСПиР РК за 2020 год, согласно которым уровень проникновения интернета в Казахстане составил 85,9% для граждан в возрасте от 6 лет и старше.

Среди экономически активного населения в возрасте от 16 до 74 лет этот показатель оказался и того выше - 89%.

Диаграмма: ranking.kz

Более того, собранные данные статистики показывают, что выход в интернет через мобильную широкополосную связь в Казахстане является одним из самых дешевых в мире.

Так, стоимость пакета, по данным ITU за 2020 год, составляет лишь 0,36% от валового национального дохода на душу населения за 1,5 Гб мобильного широкополосного доступа.

У РК лучшие показатели и среди стран СНГ. Для сравнения, в России стоимость услуги составляет 0,91% от ВНД на душу населения, а в Узбекистане — 2,32%.

Диаграмма: ranking.kz

Согласно рейтингу РК по "умным" городам, по итогам 2020 года лидирует Алматы, следом идут Нур-Султан и Караганда.

Самой современной технологией подключения мобильного интернета является 5G. Ее отличает наиболее высокая скорость интернета и качественная связь с минимальной задержкой.

По данным GSMA — организации, представляющей интересы мобильных операторов по всему миру, к 2025 году доля технологии 5G составит в РК 11%. Это самый высокий показатель среди ключевых рынков СНГ.

В России доля 5G при подключении к мобильному интернету составит 9%, в Узбекистане — 10%, в Украине — 5%. В среднем по СНГ доля 5G достигнет 8%.

В Казахстане технология 5G запущена еще в 2021 году, тестирование сетей пятого поколения началось в Алматы. Бесплатный доступ к 5G обеспечен на прогулочной улице Панфилова, а также на катке "Медео" и на Шымбулаке.

Диаграмма: ranking.kz

При этом отмечается, что несмотря на глобальные тренды интернетизации, прогрессу в немалой степени мешает так называемая радиофобия.

Для справки: радиофобия — это комплекс расстройств, который выражается в боязни различных источников ионизирующего (радиация) и неионизирующего электромагнитного излучения.

Аналитики отмечают, что с начала пандемии COVID-19 численность радиофобов выросла во всем мире: противники внедрения сетей нового поколения устраивали и устраивают акты вандализма по отношению к технологиям 5G.

Проблема коснулась и Казахстана. К примеру, процент демонтажа базовых станций у мобильных операторов из-за радиофобии населения близится к 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1956608-mobilnyy-internet-v-kazahstane-okazalsya-samym-deshevym-sredi-stran-sng/