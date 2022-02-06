Twitter начал тестировать кнопку "Не нравится" для комментариев

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Разработчики Twitter заявили, что расширяют масштабы тестирования новой функции: теперь у всех пользователей будет возможность отрицательно оценивать комментарии к постам.

Об этом написано на официальной странице , отвечающей за информацию об инструментах безопасности, используемых разработчиками соцсети.

Указывается, что теперь новую функцию опробуют на сайте Twitter и в приложении для смартфонов на базе Android, тогда как раньше новшество было доступно только пользователям устройств на базе iOS.

Тест новой кнопки компания начала еще в прошлом году. При этом в Twitter еще тогда просили не называть функцию "дизлайком".

По мнению разработчиков, введение кнопки "Не нравится" только на первый взгляд кажется простым. На деле же внедрение функции требует взвешенного подхода, так как речь идет о высказывании неодобрения по отношению друг к другу.

В Twitter указали, что преследуют задачу улучшить качество общения.

Они также поделились результатами предварительных тестов, согласно которым кнопкой неодобрения чаще всего пользовались в тех случаях, когда воспринимали твиты как оскорбительные или недопустимые в данных обстоятельствах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1954803-twitter-nachal-testirovat-knopku-ne-nravitsya-dlya-kommentariev/