В работе "ВКонтакте", WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой

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В России пользователи соцсети "ВКонтакте", мессенджера WhatsApp и других социальных медиа жалуются на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

За последние несколько часов на работу крупнейшей в Рунете соцсети "ВКонтакте" пожаловались больше 70 тысяч пользователей.

Судя по карте сбоев и отчетов о проблемах на портале Downdetector, проблемы с доступом к соцсети наблюдаются у жителей России, Беларуси и Украины. Казахстанцы на сбои в работе пока не жаловались.

Такая же проблема наблюдается с мессенджером WhatsApp и Telegram, а также с соцсетью Instagram. Некоторые россияне жалуются и на проблемы с мобильным интернетом и работой сервисов компании "Ростелеком".

Между тем в соцсети "ВКонтакте" изданию РИА Новости подтвердили, что у некоторых посетителей могут быть проблемы с доступом.

"У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1954698-v-rabote-vkontakte-whatsapp-i-instagram-proizoshel-globalnyy-sboy/