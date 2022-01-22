Google просит суд ЕС отменить огромный антимонопольный штраф

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Google просит Верховный суд Евросоюза отменить рекордный антимонопольный штраф, наложенный на компанию. В ноябре технологический гигант потерпел поражение в суде первой инстанции, передает Bloomberg.

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Компания обратилась в Верховный суд с просьбой отменить антимонопольный штраф в размере 2,4 млрд евро (2,7 млрд долларов), наложенный на компанию еще в 2017 году. Тогда антимонопольный орган ЕС решил, что Google нарушил правила конкуренции. По мнению судьи, Google не должна отдавать предпочтение собственному сервису покупок перед конкурентами. Компания пыталась оспорить это решение в суде в ноябре 2021 года, но проиграла его. Теперь в Google заявили, что в решении суда первой инстанции есть области, требующие юридических разъяснений от судей высшего блока.

Штраф в размере 2,4 млрд евро, который вменили Google, стал первым шагом на пути ЕС в решении обуздать растущее доминирование интернет-компаний. Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер до сих пор расследует подозрения в том, что компания удушает цифровую рекламу.

В Google заявили, что «независимо от результата апелляции компания продолжит конструктивно работать с Европейской комиссией». В ноябре Вестагер заявила, что регулирующие органы настаивают на восстановлении конкуренции на рекламных площадках, заставив Google уступить место более мелким конкурентам. По ее словам, около 75% торговых предложений в поисковой системе теперь поступают от конкурентов Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1952368-google-prosit-sud-es-otmenit-ogromnyy-antimonopolnyy-shtraf/