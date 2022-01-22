Twitter позволит использовать NFT в качестве аватарки профиля

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Twitter позволит некоторым пользователям использовать невзаимозаменяемые токены (NFT) в качестве аватарки для профиля. Таким образом компания становится частью рынка цифровых товаров, выросшего за последний год, передает The Wall Street Journal.

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В четверг эта функция стала доступна для владельцев подписки Twitter Blue. Это знаменует собой самый большой шаг компании на сегодняшний день в области NFT, которые действуют как ваучеры подлинности для цифровых произведений искусства. Разрешая использовать NFT в качестве фото профиля, Twitter позиционирует себя как социальную сеть для открытого обсуждения NFT, блокчейна и криптотехнологий.

«Криптовалюта — ключевой элемент будущего Twitter. Мы хотим поддержать растущий интерес пользователей к использованию децентрализованных приложений для управления виртуальными товарами и валютами. Это непростая задача, но мы хотели создать что-то полезное для сообщества, чтобы оно могло начать взаимодействовать с токенами уже сейчас», — говорит продакт-менеджер Twitter Эстер Кроуфорд.

По словам представителя компании, аватарки в виде NFT будут четко различимы и отображаться в соцсети в виде шестиугольников, а не стандартных кругов. Пользователи могут нажать на шестиугольные изображения, чтобы увидеть больше информации о цифровых произведениях искусства. На данный момент загружать такие изображения могут только подписчики Twitter Blue, использующие систему iOS. Это первый запуск криптотехнологии Twitter с тех пор, как в ноябре 2021 года компания представила Twitter Crypto, подразделение, «сосредоточенное на криптографии, блокчейнах и других децентрализованных технологиях». В декабре Параг Агравал сменил соучредителя Джека Дорси на посту генерального директора Twitter. Дорси был большим сторонником технологии блокчейн, и новый генеральный директор также уделяет ей приоритетное внимание.

«Мы знаем, что у многих людей первое знакомство с NFT произойдет именно в Twitter, поэтому платформа делает все для того, чтобы пользователям было удобно», — говорит Эстер Кроуфорд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1952367-twitter-pozvolit-ispolzovat-nft-v-kachestve-avatarki-profilya/