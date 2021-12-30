Модератор TikTok заявила, что получила психологическую травму из-за своей работы

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Модератор контента TikTok подала в суд на компанию, заявив, что получила психологическую травму из-за многочасового просмотра видео, которое содержит сцены насилия и убийства, передает The Washington Post.

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Ежедневно Кэнди Фрейзер и другие модераторы в течение 12 часов отсматривали видео, содержащее сцены экстремального насилия. Среди них: видеоролики о геноциде в Мьянме, массовых расстрелах, изнасилованиях детей и нанесении увечий. Модераторы занимались этим, чтобы отфильтровать подобный контент и не допустить, чтобы он дошел до пользователей. На прошлой неделе экс-модератор подала иск в федеральный суд Калифорнии против TikTok и его материнской компании ByteDance. Кэнди Фрейзер заявила о том, что получила серьезную психологическую травму, которая вылилась в тревожность, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство из-за регулярного просмотра подобных видео.

В своем иске она утверждает, что TikTok нарушил трудовое законодательство Калифорнии, не обеспечив безопасную рабочую среду. Она требует компенсации для модераторов, которые были вынуждены иметь дело с подобными видео. Она также просит, чтобы TikTok и ByteDance оказывали поддержку психического здоровья бывших и текущих модераторов.

Фрейзер не была штатным сотрудником TikTok. Она работает в Telus International, фирме, которая предоставляет работников для других предприятий. Представитель TikTok заявил, что компания «не комментирует продолжающийся судебный процесс». В заявлении TikTok говорится, что компания «стремится создать поддерживающую рабочую среду для всех сотрудников и подрядчиков. Поэтому спектр оздоровительных услуг для модераторов будет расширяться, чтобы те чувствовали моральную и эмоциональную поддержку.

В иске Фрейзер также указано, что модераторы вынуждены просматривать до десяти видео одновременно, в то время как программное обеспечение TikTok подталкивает их делать это как можно быстрее. Она заявила, что в течение 12-часовой смены работникам у работников есть всего два 15-минутных перерыва и час на обед.

Ранее в этом месяце TikTok также заявил, что скорректирует свой алгоритм после того, как исследование Wall Street Journal обнаружило, что алгоритм предлагает пользователям контент, который пропагандирует экстремальные диеты и провоцирует депрессию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1949110-moderator-tiktok-zayavila-chto-poluchila-psihologicheskuyu-travmu-iz-za-svoey-raboty/