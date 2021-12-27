Ракета "Союз" со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура (видео)

Ракета "Союз" со спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура. Фото: roscosmos.ru

Сегодня в 19:10 по времени Нур-Султана с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. Для 2021 года этот старт стал 24-м пуском российских космических ракет и 14-м — с Байконура, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Этот старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb, третьим с Байконура в 2021 году и пятым с данного космодрома в целом.

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G.

Космические аппараты OneWeb разработаны компанией AIRBUS Defence and Space. В рамках запуска 27 декабря они произведены компанией OneWeb Satellites (50% акций принадлежит AIRBUS Defence and Space и 50% акций принадлежит компании OneWeb) на заводе в штате Флорида (США).

Начиная с 2020 года проект OneWeb реализуется компанией Bharti Global (Республика Индия) и правительством Великобритании (владеют по 42,2% акций OneWeb, оставшиеся акции распределены между компанией Softbank (Государство Япония) — 12,3% и компанией Hughes Network Systems (США) — 2,6%). Держателем контрольной акции является правительство Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1948791-raketa-soyuz-so-sputnikami-svyazi-oneweb-startovala-s-baykonura-video/