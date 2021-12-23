TikTok стал самой посещаемой платформой в 2021 году

Иллюстративное фото: Pixabay

TikTok стал самой посещаемой платформой в этом году, передает блог Cloudflare.

Платформа впервые в феврале этого года завоевала первенство и стала самой посещаемой интернет-юзерами, гласят данные исследования компании. А с августа уже практически стабильно удерживала лидирующую позицию.

Это резкий скачок, так как в прошлом году TikTok был на седьмом месте. А в тройку лидеров тогда вошли поисковик Google, социальная сеть Facebook, а также официальный сайт Microsoft.

В этом году лидером стал TikTok, за ним следуют прошлогодние вышеупомянутые лидеры. Пятую позицию занимает сайт американской компании Apple, затем расположились Amazon, стриминговый сервис Netflix, YouTube, Twitter и мессенджер WhatsApp.

TikTok - платформа для создания и публикации коротких видеороликов. Впервые увидела свет в 2018 году. Создателями популярного приложения является китайская компания ByteDance.

Напомним, разработчики Spotify обеспокоились тем, что их приложение непопулярно среди молодого поколения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1948074-tiktok-stal-samoy-poseschaemoy-platformoy-v-2021-godu/