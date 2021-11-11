"Сделай перерыв": Instagram будет напоминать пользователям отдыхать от приложения

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Instagram начали тестировать новую функцию, которая будет напоминать пользователям отдыхать от приложения. Об этом сообщили в Twitter.

Функция "Сделай перерыв" направлена на то, чтобы пользователь не проводил слишком большое количество времени в Интернете. Поэтому в какой-то момент ему будут приходить соответствующие уведомления. Это, по словам главы Instagram Адама Моссери, поможет повысить "цифровое благополучие".

Пользователь может сам выбирать, спустя какое количество времени приложение должно его оповестить - 10, 20 или 30 минут.

Наряду с этим Instagram сам предложит, что можно вместо этого поделать. К примеру, послушать любимую музыку, сделать несколько глубоких вдохов и другое.

"На этой неделе мы начали тестировать новую функцию под названием "Сделай перерыв". Этот элемент управления позволяет вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами периода", - написал Моссери.

Тестирование функции стартует уже на этой неделе. А запускать ее планируют уже в декабре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1941620-sdelay-pereryv-instagram-budet-napominat-polzovatelyam-otdyhat-ot-prilozheniya/