Мессенджер WhatsApp улучшит одну из своих популярных функций

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Мессенджер WhatsApp продлит срок удаления сообщений в чате, об этом сообщает WABetaInfo.

Четыре года назад в WhatsApp появилась возможность удалять сообщения. Но у этой функции есть ограничение: вы можете удалять сообщения в течение определенного промежутка времени.

Когда WhatsApp выпустил эту функцию, ограничение было установлено на семь минут: это означает, что нельзя удалить сообщение, если оно было отправлено за восемь минут до этого. Через некоторое время WhatsApp установил новый лимит в 4096 секунд: 1 час, 8 минут и 16 секунд.

Теперь компания в виде бета-тестирования запустила функцию, продлевающую период удаления до двух месяцев.

Ранее мы писали, что WhatsApp прекратит поддержку на некоторых смартфонах с 1 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940374-messendzher-whatsapp-uluchshit-odnu-iz-svoih-populyarnyh-funktsiy/