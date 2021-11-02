В работе Instagram произошел сбой

Иллюстративное фото: Manish Rajput/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сайт Downdetector сообщил о сбое в работе Instagram.

Пользователи социальной сети пожаловались на сбои в работе приложения. Отмечается, что неполадки происходят в работе при соединении с сервером и при функционировании сайта.

В частности, об этом сообщили пользователи из России, США, Великобритании, Франции, Австралии и другие.

Сайт Downdetector отслеживает сбои или отключения популярных ресурсов в Интернете.

Ранее разработчики Instagram заявили, что теперь каждый может добавлять гиперссылки в сториз. До этого такая возможность была только у верифицированных пользователей или имеющих уже определенное количество подписчиков.

Кроме того, с недавних пор фотографии и видео можно добавлять на страницу не только со смартфона, но также и с компьютера. А также разработчики приложения сообщили, что тестируют функцию, с помощью которой пользователей будут оповещать о сбоях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940033-v-rabote-instagram-proizoshel-sboy/