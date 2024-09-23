Эксперты: Производство складных смартфонов вырастет на 40% в 2024 году

Эксперты ожидают, что производители смартфонов увеличат выпуск складных устройств на 40% в 2024 году благодаря росту популярности данного вида устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Складные смартфоны, напоминающие телефоны-раскладушки из 2000-х годов, приобрели популярность по всему миру после того, как в 2019 году такие модели выпустили Samsung, Motorola и Huawei. С тех пор спрос на эти устройства был умеренным, но эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем складные смартфоны переживут новый всплеск популярности.

Исследовательская компания IDC предсказывает, что по итогам 2024 года производители выпустят 25 млн складных смартфонов, что на 40% больше по сравнению с 2023 годом.

Обозреватель NYT Брайан Чен отмечает, что за последние десять лет экраны смартфонов становились все больше. Однако не все потребители были довольны этим трендом.

Люди субтильной комплекции, которым неудобно пользоваться крупными устройствами, чаще выбирают компактные варианты. Также есть пользователи, предпочитающие носить телефоны в карманах. Для таких категорий клиентов складные смартфоны стали идеальным решением.