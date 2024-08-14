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WSJ: Huawei готовится выпустить новый чип для разработки ИИ

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Логотип Huawei
Логотип Huawei. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Китайская компания Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа для разработки ИИ, с помощью которого компания сможет бросить вызов Nvidia, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники WSJ, китайские интернет-компании и операторы связи в последние недели тестировали новейший процессор Huawei под названием Ascend 910C. Huawei сообщила потенциальным клиентам, что новый чип сопоставим с H100 от Nvidia, который был представлен в прошлом году и недоступен напрямую в Китае.

Способность Huawei продолжать развиваться в области чипов является последним признаком того, что компания сумела преодолеть препятствия, воздвигнутые США, и разработать китайские альтернативы продуктам, производимым США и их союзниками. Благодаря миллиардам долларов государственной поддержки Huawei стала национальным чемпионом в таких областях, как ИИ.

Тем не менее, по данным источников, Huawei столкнулась с задержками текущего производства чипов. Компания сталкивается с перспективой дальнейших ограничений США, которые могут лишить ее компонентов машин и новейших чипов памяти, используемых в оборудовании ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2148804-wsj-huawei-gotovitsya-vypustit-novyy-chip-dlya-razrabotki-ii/

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