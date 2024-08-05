Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Илон Маск заявил, что Neuralink имплантировала мозговой чип второму пациенту

Опубликовано:

Логотип Neuralink
Логотип Neuralink. Иллюстративное фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Илон Маск заявил, что сотрудники его компании Neuralink имплантировали мозговой чип второму пациенту, участвующему в испытании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По словам владельца стартапа Илона Маска, Neuralink успешно имплантировала второму пациенту чип, разработанный для того, чтобы у парализованных пациентов появилась возможность использовать цифровые устройства с помощью одних лишь мыслей.

Neuralink находится в процессе тестирования устройства, призванного помочь людям с травмами спинного мозга. Устройство позволило первому пациенту играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать посты в социальных сетях и перемещать курсор на своем ноутбуке.

Маск сказал, что 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают. При этом Neuralink на своем веб-сайте заявляет, что имплантат использует 1024 электрода.

Маск не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту. Он также сказал, что ожидает, что Neuralink предоставит имплантаты еще восьми пациентам в этом году в рамках своих клинических испытаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2144569-ilon-mask-zayavil-chto-neuralink-implantirovala-mozgovoy-chip-vtoromu-pacientu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie