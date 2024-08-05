Илон Маск заявил, что Neuralink имплантировала мозговой чип второму пациенту

Илон Маск заявил, что сотрудники его компании Neuralink имплантировали мозговой чип второму пациенту, участвующему в испытании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По словам владельца стартапа Илона Маска, Neuralink успешно имплантировала второму пациенту чип, разработанный для того, чтобы у парализованных пациентов появилась возможность использовать цифровые устройства с помощью одних лишь мыслей.

Neuralink находится в процессе тестирования устройства, призванного помочь людям с травмами спинного мозга. Устройство позволило первому пациенту играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать посты в социальных сетях и перемещать курсор на своем ноутбуке.

Маск сказал, что 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают. При этом Neuralink на своем веб-сайте заявляет, что имплантат использует 1024 электрода.

Маск не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту. Он также сказал, что ожидает, что Neuralink предоставит имплантаты еще восьми пациентам в этом году в рамках своих клинических испытаний.